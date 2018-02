Ariano, infortunio nel cantiere: operaio ricoverato. Si indaga Infortunio sul lavoro nella città del Tricolle. Carabinieri sul posto per ricostruire l'accaduto.

di Andrea Fantucchio e Gianni Vigoroso

Uno dei primi a mobilitarsi è stato il parroco del paese, Don Costantino Pratola era preoccupato per l'operaio che si era infortunato nel cantiere, non lontano dalla sua canonica. Ha voluto visionare personalmente l'arrivo dei soccorsi e sincerarsi delle condizioni dell'uomo. L'incidente è avvenuto questa mattina a Rione Martiri, popoloso quartiere di Ariano Irpino. L'uomo, si tratta di un 52enne salernitano, era impegnato nella realizzazione dell'edificio scolastico che rientra nel progetto di finanziamento, «Contratto di Quartiere II», destinato alla riqualificazione edilizia della zona che da queste parti chiamano "Martiri Vecchi".

Stando a una prima costruzione, per motivi ancora da accertare, il malcapitato sarebbe caduto da una scalinata. A dare l'allarme alcuni colleghi. Sul posto sono intervenute a sirene spiegate le ambulanze dell'ospedale Frangipane. Il personale medico ha caricato l'operaio sul mezzo poi ripartito in codice rosso in direzione del pronto soccorso della struttura ospedaliera del Tricolle.

L'operaio è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali che avrebbero escluso lesioni agli organi interni. La prognosi dell'uomo, comunque, resta riservata. E le sue condizioni vengono monitorate con attenzione dagli specialisti dell'ospedale arianese.

Il malcapitato stava lavorando alla costruzione di una scuola media. I lavori finanziati dalla Regione, e approvati dalla giunta comunale del sindaco Domenico Gambacorta, sono stati appaltati ad un'associazione di imprese locale. Il personale e i dirigenti delle ditte si sono subito dimostrati collaborativi con i carabinieri. I militari della compagnia locale, diretti dal capitano Andrea Marchese, sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire con certezza se sia trattato di un incidente o se vadano rilevate colpe specifiche.