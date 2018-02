Montoro, lotta ai furti: proposti quattro fogli di via La richiesta per 4 cittadini, tutti di origine straniera. Due di loro con precedenti specifici.

Operazione contro i furti in abitazione. Sono stati proposti quattro fogli di via per alcuni cittadini – tutti di origine slava – fermati dai carabinieri di Montoro Superiore al comando del maresciallo Alfredo Costantini. Durante un servizio di pattugliamento, i militari hanno fermato un 40enne, un 35enne e due 16enni. I due maggiorenni hanno precedenti per furti in abitazione. Di qui la richiesta della misura di prevenzione.