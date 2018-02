Mercogliano, schiaffi e minacce alla moglie: assolto Il gup ha disposto il «non luogo a procedere» per l'uomo difeso dall'avvocato Innocenzo Massaro.

di AnFan

Era accusato di aver maltrattato ripetutamente la moglie: pugni, schiaffi, minacce. Ma il gup ha disposto per lui il «non luogo a procedere». Non ci sarà processo per il trentenne bulgaro, difeso dall'avvocato Innocenzo Massaro.

La vicenda dalla quale è scaturita l'udienza preliminare risale al 2012. La donna ha denunciato di aver subito dei maltrattamenti dall'imputato, nella casa nella quale abitavano a Mercogliano. In un secondo momento – poi – la vittima voleva ritirare la querela ma, per il reato contestato, si poteva procedere d'ufficio. Di qui l'udienza preliminare.

Su richiesta dell'avvocato difensore è stata ascoltata proprio la vittima che, incalzata dal legale, ha chiarito come i maltrattamenti non fossero stati prolungati nel tempo. Si era trattato di un episodio sporadico. Così il gup Sicuranza ha deciso di non spedire l'imputato a processo.