Dopo l’arresto evade e fugge con compagna e bimbo I due erano stati precedentemente arrestati per una serie di furti nei supermercati.

di Andrea Fantucchio

Una fuga che sarebbe stata il soggetto perfetto per un film romantico, ma non c’è stato lieto fine. Erano stati arrestati per una serie di furti nei supermercati, lei 17enne anni e lui 19, entrambi romeni, da poco genitori. Ieri sono stati fermati lungo la stradale di Altedo nel territorio di Rovigo dalla Polstrada. Mentre - questo ipotizzano gli investigatori - cercavano di lasciare l’Italia con il loro bambino.

Tutto è iniziato a febbraio. I due, che risiedevano a Mercogliano, sono stati arrestati e associati a una comunità per furto aggravato. Le accuse si riferiscono ad alcuni colpi nei supermercati irpini fra il 2016 e il 2017. La reiterazione del reato aveva spinto la Procura a richiedere la misura cautelare poi accolta dal gip. Dopo gli interrogatori c’era stato il ricorso al Riesame.

La difesa dell’indagata, rappresentata dall’avvocato Claudio Frongillo, aveva deciso di mostrarsi collaborativa con le forze dell'ordine, chiarendo la posizione della ragazza, divenuta madre da poco, e smentendo parte delle accuse. Il gip, anche alla luce dell'età della 17enne, aveva deciso di disporre la revoca della misura, imponendo delle prescrizioni. La posizione del ragazzo, assistito dall’avvocato Gerardo Santamaria, era più compromessa, alla luce dei numerosi elementi a suo carico emersi in fase di indagine. La misura cautelare in comunità era stata confermata. Poi due giorni fa c’è stata la fuga del giovane che in era in compagnia della compagna e del bambino. La vettura sulla quale viaggiava la coppia è stata intercettata dalla Polstrada. E’ seguita l’indentificazione dei ragazzi e l’arresto per il 19enne. Ora è stato portato nel carcere minorile di Avellino. Presto dovrebbe avere l’occasione di chiarire la sua posizione. Lei è stata accompagnata col figlio in una comunità di Corbola, in provincia di Rovigo.