Pesta e aggredisce con le forbici donna incinta: condannato L’uomo, un 36enne marocchino, si trova ora in carcere.

di Andrea Fantucchio

L’ha aggredita con delle forbici, incurante del fatto lei fosse incinta, e in più occasioni l’ha presa a calci e pugni, costringendola a farsi consegnare dei soldi per comprare degli alcolici. E’ stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, il marocchino, H.M., 36 anni. La sentenza, pronunciata dal giudice Giulio Argenio. è scaturita da più episodi denunciati dall’ex compagna dell’uomo. Una serie di maltrattamenti dal 2013 al 2017 a Mugnano del Cardinale e Sirignano. La vittima ha ripercorso quei terribili momenti nei quali l’imputato, secondo la sua testimonianza, l’avrebbe minacciata e picchiata, spesso perché aveva bisogno di denaro. L’uomo, detenuto in carcere, ha ora nominato il penalista Ennio Napolillo. Sarà lui a ricorrere in Appello. Di fronte ai giudici di secondo grado proverà a impugnare la sentenza pronunciata dal tribunale di Avellino, tentando di dimostrare la poca concordanza degli elementi in fase di d’indagine. E a smentire le accuse a carico dell’uomo avvalendosi dell’escussione di alcuni testimoni che potrebbero rivelarsi decisivi.