Molestie sessuali in villa davanti alla bambina: condannato Solofra. Condannato un 40enne: aveva molestato una donna in compagnia della figlia.

di Andrea Fantucchio

Un anno e due mesi di reclusione. La pena stabilita dal gup, Fabrizio Ciccone, per G.G., 40enne di Solofra, accusato di aver molestato una donna.

L'udienza è scaturita da una vicenda del 2016. La donna era in compagnia della figlia piccola, in villa comunale a Solofra. L'imputato l'ha avvicinata e le ha rivolto diverse allusioni sessuali prima di iniziare a palparla nelle parti intime. Tutto era durato pochi minuti, poi la donna aveva iniziato a urlare. Era stata accompagnata in ospedale, prima di andare in caserma. La sua testimonianza aveva permesso ai militari, al comando del maresciallo Giuseppe Friscuolo, di risalire all'identità dell'imputato.

La vittima, che si è poi costituita parte civile, è stata assistita dagli avvocati Michele Scibelli e Romeo Barile. La decisione del gup è arrivata al termine di una lunga camera di consiglio durante la quale sono stati escussi due testi.