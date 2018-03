Donna azzannata alla testa da un pitbull: 120 punti di sutura Tragedia sfiorata a Grottaminarda

di Gianni Vigoroso

E’ stata azzannata ferocemente da un pitbull mentre passeggiava in paese. Tragedia sfiorata in Irpinia a Grottaminarda. E’ successo tutto in pochi secondi, senza avere il tempo di capire nulla. Vittima dell’aggressione una settantenne originaria del tricolle ma residente nel comune ufitano, attualmente ricoverata sotto osservazione nel reparto di chirurgia generale dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Era in compagnia di un'altra donna, il cane che era insieme a loro è improvvisamente impazzito.

Quando è stata soccorsa dai sanitari del 118 in un primo momento si era temuto davvero il peggio. La donna accusava fortissimi dolori alla testa. Era a terra in condizioni disperate. Rapida la corsa in ambulanza verso l'ospedale arianese. E’ giunta al pronto soccorso in codice rosso con gravissime lesioni. Il referto parla di trauma cranico, ferite lacero contuse multiple, agli arti superiori, al dorso e perdita di sostanza. I sanitari hanno subito attivato il piano di emergenza al fine di prestarle tutte le cure urgenti necessarie.

Oltre 120 punti di sutura, un intervento delicatissimo e meticoloso, quello effettuato con grande professionalità dai medici del reparto di chirurgia generale, fino a ricostruire il cuoio capelluto della donna. Attualmente è ricoverata sotto osservazione.

I carabinieri di Grottaminarda che indagano su quanto accaduto, stanno ricostruendo tutti i particolari della vicenda. Interessato anche il servizio veterinario dell’Asl di Ariano Irpino per le opportune verifiche e precauzioni da adottare.

In Campania non è purtroppo il primo caso del genere. Ogni anno, secondo i dati del Codacons, ben 70 mila persone vengono azzannate da cani. Per la maggior parte si tratta di morsi di piccola entità. Ma le aggressioni da pitbull e i rottweiler sono purtroppo in aumento.