Cane abbaia e disturba i vicini: padrone finisce in tribunale Una vicenda paradossale che è finita in aula. Protagonista un uomo di Mercogliano.

di AnFan

Hanno raccontato che quel cane abbaiava troppo. Li aveva esasperati. Ma non si sono limitati alle lamentele col padrone. Lo hanno denunciato. L'animale - secondo il loro racconto - sarebbe reo di "deiezioni moleste" finite sui loro balconi. Tutto - questo è quanto sostengono - per il mancato controllo del padrone. Una vicenda, per certi versi paradossale, che ha costretto il padrone dell'animale a un processo. L'imputato - assistito all'avvocato Paolino Salierno – aveva fatto ricorso, poi accolto, contro il decreto di condanna “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone” e “getto pericoloso di cose”. E' così stato stabilito il giudizio immediato che sarà celebrato di fronte al giudice, Lorenzo Corona, il prossimo 7 marzo. In quell'occasione D.M, 43enne di Mercogliano, proverà a chiarire la sua posizione. E smentire le accuse ipotizzate a suo carico.