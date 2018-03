Auto sbanda e finisce contro l'albero: ferito grave al Moscati E' accaduto lungo l'Ofantina a Manocalzati. Ancora in fase di accertamento le cause del sinistro.

di Andrea Fantuccchio

E' di un ferito il bilancio del violento incidente che si è verificato questa mattina lungo l'Ofantina nel territorio di Manocalzati. Un'auto, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo contro un albero. Al volante un 70enne che ha riportato diverse ferite nel violento urto. A soccorrerlo un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Lì gli specialisti hanno prestato le cure necessarie al ferito. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, la sua prognosi resta riservata. A occuparsi delle indagini gli uomini della Polstrada di Avellino. Sul posto anche i vigili del fuoco di Avellino che si sono occupati di soccorrere il conducente prima dell'arrivo dell'ambulanza. L'auto coinvolta nell'incidente è stata trasportata dal carro-attrezzi al vicino deposito giudiziario.