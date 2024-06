Si riaffacciano i ladri a Sturno: colpo in un'abitazione Indagini in corso da parte dei carabinieri di Frigento

Il proprietario è in garage e i ladri entrano nella sua abitazione da una finestra esterna, mettendola a soqquadro. E' quanto accaduto a Sturno, nella centralissima via Tre Santi, non molto distante dal municipio. Cercavano soldi e oro. Il bottino è ancora in via di quantificazione.

A ricostruire la vicenda i carabinieri di Frigento accorsi immediatamente sul posto. Dopo qualche settimana di tregua, l'incubo è tornata. Il sospetto è che ad agire siano persone del luogo, che conoscono molto bene le abitudini degli abitanti. Lo stabiliranno le indagini dei carabinieri, i quali hanno rafforzato su tutto il territorio l'attività di prevenzione.

Un imponente servizio è stato messo in atto questa sera nell'arianese, dove la situazione sembra essere al momento sotto controllo.