Lavori nella Galleria Monte Pergola, chiude il Raccordo Avellino-Salerno Tre notti di chiusura tra Solofra e Serino in entrambi i sensi di marcia per consentire i lavori

Lavori in galleria a Solofra, chiude il raccordo Avellino-Salerno tra Serino e la città della concia. partire dal 14 aprile 2025, la tratta del Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, in particolare la galleria Monte Pergola, subirà una chiusura temporanea in entrambe le direzioni per permettere lavori di manutenzione programmati. La chiusura interesserà il tratto compreso tra il km 19+400 (svincolo di Solofra) e il km 23+300 (svincolo di Serino), in entrambe le direzioni, con divieto di transito dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, nei giorni di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 aprile 2025.