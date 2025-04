Avellino, furti: 32 fogli di via. Risse e spaccio ammonimenti e denunce in città I controlli, il bilancio della questura di Avellino

Nell’ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, nell’ultimo bimestre, il Questore della provincia di Avellino ha adottato nr. 8 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art 3 del D.L. 93/2013 di iniziativa del Questore (violenza domestica), nr. 28 provvedimenti di avviso orale e nr. 32 provvedimenti di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia e, in particolare, per furti in abitazione e ricettazione di auto.

Allo scopo di infrenare i fenomeni di violenza nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, sono stati adottati nr. 7 provvedimenti di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi ubicati nel territorio nazionale, ove si svolgono incontri di calcio a qualsiasi livello, nei confronti di tifosi che in occasione o a causa di manifestazioni calcistiche hanno posto in essere condotte che hanno creato pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica (a vario titolo accensione e lancio di materiale pericoloso, rissa e istigazione alla violenza).

Al fine di contrastare i fenomeni di violenza e spaccio di stupefacenti nei pressi di locali pubblici, sono stati adottati i seguenti provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici:

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. nr. 113/2018, nei confronti di nr. 1 giovane condannato per spaccio di stupefacenti nei pressi di zone interessate dalla movida avellinese. Nel merito, nei pressi di alcuni locali pubblici del capoluogo, veniva trovato in possesso di nr. 20 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “cannabis”, corrispondente a 194 dosi;

Ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. nr. 113/2018, nei confronti di nr. 1 giovane denunciato per percosse, rissa e porto di oggetti atti ad offendere. In particolare, in prossimità di un locale pubblico della provincia, per futili motivi, colpiva un altro giovane, causando una colluttazione con altri avventori.