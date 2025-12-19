Avellino-Palermo: un rientro nell'elenco dei convocati tra i lupi Alle 17.15 la sfida contro i siciliani al "Partenio-Lombardi" per gli irpini

Rientra Milani, Rigione ancora out per scelta tecnica, fuori per infortunio Kumi, Insigne, Marchisano, Pane e i lungodegenti Armellino, D'Andrea e Favilli: ecco i convocati dell'Avellino per la sfida con il Palermo, in programma domani (ore 17.15) al "Partenio-Lombardi".

I convocati

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico

Il report

"Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra. Luca D’Andrea è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo il percorso riabilitativo e di riatletizzazione. Justin Kumi ha avviato il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra. Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. Matteo Marchisano sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al flessore destro. Pasquale Pane sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo ileo-psoas di sinistra".