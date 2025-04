Il sorriso che si spegne in un attimo: Ariano piange il suo gigante buono La tragica morte di Nicola Monaco lungo l'A16 Napoli-Bari

E' stato un triste risveglio per gli arianesi nell'apprendere la terribile notizie della tragica morte di Nicola Monaco, il commerciante di Ariano Irpino morto tragicamente a causa del gravissimo incidente stradale avvenuto lungo l'A16 Napoli-Canosa a 500 metri dall'uscita di Tufino.

Il 60enne, già vedovo, sposato e padre di due figli era di ritorno dal napoletano all'interno di una fiat panda 4x4, tamponata per cause in corso di accertamento da un'altra vettura.

Con lui in auto, il conducente e sua moglie ricoverati rispettivamente a Nola e Napoli. Erano reduci da un viaggio di lavoro. Da anni impegnato nel settore fieristico, con particolare attenzione alle aree relax in ambito aziendale.

In un primo momento le sue condizioni non erano apparse particolarmente critiche, ma il quadro clinico poi è peggiorato all'ospedale Moscati di Avellino, dove il suo cuore ha cessato di battere a causa del forte trauma subito e una serie di complicazioni. Alla guida dell'altra vettura un medico che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, rivelatisi poi inutili. Un triste destino e un dolore anche per la seconda moglie che non potrà mai dimenticare la terribile scena di ieri in auto in quello che sembrava un ritorno tranquillo e sereno.

Un instancabile lavoratore, aveva un appuntamento con amici ed un altro commerciante arianese proprio ieri sera alla località Piano Pantano di Mirabella Eclano dove purtroppo non è mai arrivato.