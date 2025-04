Morte Domenico Fatigati in fabbrica: altri sei mesi in indagini Sono cinque gli indagati per il decesso del 51enne manutentore di Acerra

di Paola Iandolo

Altri sei mesi di indagini per far luce sull'incidente sul lavoro in cui il 52enne operaio di Acerra, Domenico Fatigati, è deceduto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra. A chiederli il pubblico minitsero titolare dell'inchiesta Raffaele.A distanza di poco più di un anno dall'incidente mortale (febbraio 2024), le parti attendono la relazione della consulenza tecnico effettuata sul macchinario che travolse e schiacciò Domenico. Attesa anche la conclusione delle indagini al termine degli accertamenti tecnici per comprendere se vi siano eventuali responsabilità. Nel registro degli indagati sono finiti non solo i titolari della ditta esterna con la quale lavorava Fatigati, ma anche i responsabili dell’azienda Fca e della sicurezza dello stabilimento.

Gli accertamenti sul macchinario sotto sequestro

Il traslo, posto sotto sequestro da procura di Avellino e carabinieri del nucleo investigativo, nel maggio 2024 è stato analizzato dal consulente Giuseppe Coccia nominato dalla pm del tribunale di Avellino. Il tutto per verificare eventuali malfunzionamenti, accertare di quanti sistemi di sicurezza fosse dotato il macchinario che ha ucciso il 51enne. L’inchiesta ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di M. C., direttore dello stabilimento di Pratola Serra, il responsabile locale della sicurezza dell’azienda Fca A. D.U.; il capo Area reparti lavorazioni V. C., il responsabile della ditta esterna con la quale lavorava il 51enne di Acerra, la Ms Automazione Srl di Foggia, R.L. e l’altro dirigente della Ms, V. D. R. Tutti accusati di omicidio colposo. Una morte, quella del manutentore di Acerra, coniugato e padre di figli, che ha lasciato sgomenti. Una settimana dopo l’incidente mortale avvenuto alla Fca Stellantis Pratola Serra, la Regione Campania ha attivato la procedura per la costituzione di parte civile nel processo.