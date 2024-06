Vicenza-Avellino: le probabili formazioni, imprevedibilità nelle certezze Equilibrio e tutto in gioco nel secondo atto sui 90 o 120 minuti: in palio il pass per la finale

In palio il pass per la finale promozione: tutto in gioco al "Menti" tra il Vicenza e l'Avellino nella gara di ritorno della semifinale playoff. Si riparte dal risultato di 0-0 del match giocato al "Partenio-Lombardi" martedì scorso, chiuso con i rimpianti biancoverdi per i tanti errori in fase di finalizzazione che hanno negato un vantaggio meritato alla squadra allenata da Michele Pazienza. In terra veneta saranno almeno 1400 i tifosi irpini.

Torna Cancellotti: ballottaggio Cionek-Rigione

L'Avellino dovrebbe ripartire dal 3-5-2 proposto per i primi 90 minuti, ma occhio all'imprevedibilità e alla diversa interpretazione di moduli e ruoli come già accaduto nei precedenti tre match di post-season per i lupi. Con Simone Ghidotti tra i pali la linea difensiva dovrebbe ripresentare Tommaso Cancellotti, al rientro dalla squalifica, da terzo con Thiago Cionek favorito su Michele Rigione per il ruolo di centrale difensivo con il pacchetto arretrato completato da Paolo Frascatore. A centrocampo Luca Palmiero, reduce da un'ottima prova nella gara d'andata, appare destinato alla meritata conferma dal primo minuto da playmaker con Marco Armellino e Michele D'Ausilio nei ruoli di mezzala. Sulle fasce agiranno a sinistra Daniele Liotti, a destra Lorenzo Sgarbi, quindi con il bolzanino di nuovo esterno. In attacco ci sarà la coppia Gabriele Gori - Cosimo Patierno.

Un trequartista e due punte per Vecchi

Nel Vicenza Simone Tronchin non è nell'elenco dei convocati e rispetto alla sfida del "Partenio-Lombardi" dovrebbe esserci Jacopo Pellegrini in coppia con Franco Ferrari per un attacco che vedrà Matteo Della Morte trequartista (Marco Delle Monache jolly dalla panchina al pari di Fausto Rossi).

Le probabili formazioni

Serie C - Playoff

Semifinale - Ritorno

Vicenza - Avellino

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte; Pellegrini, Ferrari. A disp. Gallo, Massolo, Fantoni, Lattanzio, Sandon, Mogentale, Proia, Rossi, Talarico, Busato, Conzato, Delle Monache

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Sgarbi, Armellino, Palmiero, D'Ausilio, Liotti; Gori, Patierno. All. Pazienza. A disp. Pane, Pizzella, Ricciardi, Tito, Mulè, Rigione, Llano, L. Varela, Dall'Oglio, De Cristofaro, Pezzella, Rocca, Russo, Marconi

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Pressato e Monaco

Quarto ufficiale: Cavaliere

VAR: Serra e Muto