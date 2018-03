Serino, violenza sulle donne: allontanati da casa due mariti I carabinieri hanno eseguito le misure precautelari per i due uomini.

di AnFan

Maltrattamenti, violenze fisiche, ripetute minacce morte: sono stati disposti un allontanamento d’urgenza dalla casa familiare per un 42enne di Serino e il divieto di dimora in Irpinia per un 53enne che risiede fuori regione. A far scattare le indagini dei carabinieri di Avellino e di quelli di Serino le denunce di due donne. Hanno raccontato di aver subito per anni dai compagni minacce e percosse. I carabinieri avevano indagato su entrambi i sospettati e ricostruito le vicende denunciate.