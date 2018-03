Montoro, non mandano i figli a scuola: denunciati 3 genitori L'operazione dei carabinieri di Montoro Inferiore per arginare la dispersione scolastica.

Non mandavano i figli a scuola e per questo sono stati denunciati: tre genitori finiti al centro delle indagini dei carabinieri di Montoro Inferiore. Controlli che si aggiungono a quelli effettuati nelle scorse settimane. A inizio gennaio, infatti, altri quattro genitori di Montoro erano stati denunciati per lo stesso tipo di reato. I carabinieri hanno intensificato i controlli di questo tipo per arginare il fenomeno della dispersione scolastica, ancora diffuso anche in Irpinia.