Mugnano, complesso residenziale abusivo: denunciate 6 persone L'operazione dei carabinieri forestali di Avellino e Monteforte Irpino.

di Andrea Fantucchio

Abusivismo edilizio: l'ipotesi di reato nei confronti di sei persone di Mugnano del Cardinale. La denuncia è arrivata dopo le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Avellino e di Monteforte Irpino. Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti un complesso residenziale, per più famiglie, che sorge in un'area privata sottoposta a vincolo ambientale. Per gli investigatori, infatti, la costruzione viola le prescrizioni imposte dal vincolo del “Lagno di Sciminaro ed Acqualonga”.

Sempre in Irpinia, nelle scorse settimane, i carabinieri forestali avevano denunciato venti persone. Nel mirino degli investigatori un complesso turistico di Venticano. Diverse le irregolarità emerse dalle indagini inerenti alle violazioni urbanistiche collegate a una presunta illecita trasformazione di un'area agricola del comune. Altre cinque persone erano state poi denunciate a Torre delle Nocelle per contestazioni simili relative a una struttura ricettiva del posto.

A inizio mese, invece, a essere indagati dai carabinieri forestali erano stati i titolari di numerosi agriturismi disseminati in tutta la provincia. Era stata disposta la chiusura di nove strutture di questo tipo, e altre diciassette erano state multate. In totale erano stati ispezionati quarantatré agriturismi che non risultavano nell’albo della Regione preposto a disciplinare queste attività. Alcune attività, poi, non rispettavano l’obbligo di somministrare cibi e bevande prodotti dall’azienda e si erano arrogate impropriamente del titolo di "agriturismi".

Erano state elevate sanzioni per decine di migliaia di euro. Gli imprenditori multati erano stati poi obbligati a mettersi in regola, pubblicando sull’albo regionale la corretta denominazione delle attività finite sotto inchiesta.