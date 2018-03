Non si fermano all'alt e provano a investire un carabiniere E' accaduto a Solofra. Caccia a un'Alfa 147 con a bordo due persone.

di AnFan

Una Alfa Romeo 147 con a bordo due persone. Si tratta di due ladri. La vettura non si è fermata all'alt e ha tentato di investire uno dei carabinieri. E' accaduto a Solofra la scorsa notte. I militari della stazione locale hanno identificato i due uomini. Come anticipato si tratta di due soggetti che avrebbero già dei precedenti. Potrebbero essere alcuni dei membri della banda che nelle scorse settimane hanno seminato il panico fra i residenti della zona. Diversi i furti in appartamento registrati. Ora le indagini sono alle battute finali. Potrebbero esserci sviluppi già nelle prossime ore.