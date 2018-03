Bovino legato per le corna, un altro agonizzante: una denuncia Le verifiche della polstrada

di Siep

Trasporto merci e di animali vivi: controlli serrati della Polstrada di Avellino. Durante lo scorso fine settimana una pattuglia presso il casello autostradale di Grottaminarda, ha fermato un autotrasportatore di 28 anni con il suo carico costituito da bovini destinati al macello. L'ispezione ha rivelato irregolarità e non rispetto della normativa sulla tutela dei diritti degli animali.

Al controllo è risultato che un animale era in condizioni disperate, disteso sul pianale affetto da gravi problemi respiratori e, pertanto, impossibilitato ad alzarsi sulle quattro zampe. Ma non solo. Nel corso dell'ispezione al carico è stato trovato un altro bovino che era stato maldestramente legato dalle corna alla paratia destra del mezzo, mediante una corda.

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda, guidati dal neo-Comandante Sostituto Commissario Angelo Barbato, hanno così proceduto a scortare il mezzo al vicino macello di Flumeri dove il veterinario di turno, dopo aver visionato il carico, non lo ha ammesso alla macellazione.

Inoltre il veterinario ha deciso di avviare la procedura per l’abbattimento immediato del bovino agonizzante per poi avviarlo alla termodistruzione.

Il trasporto in questione, evidentemente, era stato intrapreso senza rispettare le norme previste dalla legge sulla tutela dei diritti degli animali. Per tale ragione il 28enne di Piedimonte Matese è stato denunciato alla Repubblica di Benevento per il reato di Maltrattamento di animali, previsto e punito dall’art. 544 ter del Codice Penale.

I controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Avellino unitamente alla ASL verranno intensificati in occasione delle prossime festività pasquali, che vedranno un sensibile aumento del trasporto di animali. Un servizio di controllo che sarà seguito e coordinato dal comandante Alfano.