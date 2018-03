Chiusa al traffico strada che costeggia l'abbazia del Loreto La comunicazione della Provincia. Dopo il crollo di un albero nuovi controlli sulla sicurezza.

Riceviamo e pubblichiamo:

Chiude al traffico veicolare e pedonale il tratto della Strada Provinciale 70 prospiciente l’Abbazia del Loreto di Mercogliano per i prossimi 15 giorni, a decorrere da domani 14 marzo 2018.

L’ordinanza, firmata dal dirigente dell’Area Tecnica della Provincia Antonio Marro, si rende necessaria per consentire ai periti incaricati dall’Abbazia l’esecuzione dei lavori di accertamento della stabilità dei pini secolari all’interno del giardino del complesso abbaziale di proprietà della Comunità Benedettina di Montevergine.

L’istanza, presentata dall’Abbazia, fa seguito alla caduta di un albero del parco avvenuta nei giorni scorsi. Da qui, la richiesta alla Provincia di emettere un provvedimento cautelare di chiusura della strada per consentire a tecnici specializzati incaricati dalla Comunità Benedettina di Montevergine di verificare lo stato fisiologico e la stabilità di quattro esemplari secolari di pino.

L’ordinanza dispone, inoltre, che il traffico veicolare e pedonale venga deviato sulla strada comunale adiacente il complesso monumentale e sulla ex S.S. 374.