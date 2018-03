Autotreno prende fuoco: fiamme e paura sull'A16. Le foto E' accaduto nel territorio di Grottaminarda. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco.

di Andrea Fantucchio

Fiamme e paura lungo l'autostrada Napoli-Canosa. Questa notte, nel territorio di Grottaminarda, un autotreno ha preso fuoco. Il mezzo trasportava alcuni quintali di fieno. Materiale che a contatto con le fiamme si è immediatamente incendiato. Intorno alle 3.45 è arrivata la chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Una voce all'armata dall'altro capo del telefono avvisava i pompieri che c'era bisogno di un intervento immediato (A fine articolo le immagini dell'intervento dei pompieri).

Così sono subito partiti, dalla stazione di Grottaminarda, alcuni mezzi dei caschi rossi. I pompieri hanno lavorato senza sosta per sedare le fiamme. E poi mettere in sicurezza la zona salvando anche parte del carico trasportato dall'autotreno. Un intervento che è durato più di tre ore. E' stato necessario il supporto di una squadra proveniente dalla stazione di via Zigarelli ad Avellino.

Alle prime luci del mattino erano ancora visibili in zona delle colonne di fumo. E il traffico è inevitabilmente rallentato. Nonostante l'intervento della Polstrada e poi del personale Anas che poi, mentre i vigili del fuoco completavano le operazioni, si sono occupati di regolare il flusso della viabilità. Sono ancora in fase di accertamento le cause del rogo. Gli uomini del comandante, l'architetto Rosa D'Eliseo, questa notte sono stati impegnati in più fronti.