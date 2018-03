Montoro, truffa dell'assegno: denunciate due donne Secondo la ricostruzione degli investigatori hanno alterato il titolo e poi incassato la somma.

di Andrea Fantucchio

Hanno falsificato un assegno per incassare il rimborso destinato alla vittima della truffa. Sono state perciò denunciate dai carabinieri due donne. Si tratta di una 25enne di Montoro e di una 40enne nolana. Indagate per riciclaggio di titoli bancari e falsità materiale. L'indagine è “firmata” dai carabinieri della stazione di Montoro Inferiore, al comando di Raffaele Fresa e Salvatore De Maio.

Dopo la denuncia della vittima i militari sono riusciti a ricostruire gli spostamenti delle sospettate. Secondo la ricostruizione degli inquirenti avrebbero incassato il titolo destinato alla vittima. Dopo aver falsificato i dati anagrafici. Sono ancora in corso le indagini per stabilire se le due sospettate abbiano già commesso reati simili. Fondamentali le immagini raccolte dal circuito privato dell'istituto bancario per l'identificazione dellle donne.