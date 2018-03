Solofra, auto si ribalta: 18enne ricoverato al Moscati E' accaduto a Solofra lungo la strada provinciale. Decisivo l'intervento di pompieri e 118.

di Andrea Fantucchio

E' di un ferito il bilancio del violento incidente che si è verificato questo pomeriggio lungo la strada provinciale 163 nel territorio Solofra. Coinvolta una sola automobile che per cause ancora da accertare è sbandata ribaltandosi. E' così partita la chiamata ai soccorsi. Minuti di concitazione vissuti dagli automobilisti che avevano assistito alla scena. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco e del 118.

I pompieri hanno estratto il 18enne dalle lamiere. Il giovane, nonostante il violento schianto, era ancora cosciente e lo è rimasto per tutta la durate dell'intervento dei soccorsi. Una manovra difficoltosa che ha richiesto alcuni minuti. Ma il salvataggio è andato a buon fine grazie alla prontezza dei pompieri. I caschi rossi hanno poi affidato il 18enne alle cure del personale medico. L''ambulanza è ripartita a tutta velocità in codice giallo in direzione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto hanno escluso lesioni agli organi interni. Per lui, fortunatamente, solo diverse ferite causate dal rocambolesco incidente. E diverse escoriazioni in tutto il corpo. Ma, proprio alla luce della dinamica del sinistro, il giovane può a ragione essere definito un miracolato. Ora comunque sono in corso ulteriori accertamenti.

Sospiro di sollievo dopo i primi minuti di apprensione vissuti nella città della Concia in seguito all'incidente. A occuparsi della ricostruzione del sinistro le forze dell'ordine intervenute sul posto. Saranno effettuati tutti i rilievi necessari per stabilire i motivi che hanno causato il ribaltamento della vettura. Probabilmente, comunque, alla base dell'incidente c'è il manto stradale reso scivoloso dalla pioggerellina delle scorse ore. Il mezzo incidentato sarà presto trasportato nel vicino deposito giudiziario da un carroattrezzi.