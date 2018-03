Mugnano, aggrediti calciatori e presidente prima della partita Mugnano. Era in programma una partita del campionato di promozione. Poi c’è stata l’aggressione.

di Anfan

Schiaffi e insulti poco prima della partita. Rissa all’esterno del campo sportivo di Mugnano del Cardinale. Dove era in programma l’incontro di promozione fra “Polisportiva Lioni” e la squadra di casa, il “U.s.g. Carotenuto”. Due calciatori e il presidente della squadra ospite sono stati avvicinati, minacciati e schiaffeggiati da alcune persone. Così si è scatenata una rissa. Gli aggressori poi sono fuggiti via prima dell’arrivo dei carabinieri di Baiano. I militari hanno scortato calciatori e dirigenti della squadra ospite fino al pullman e poi al casello dell’autostrada. I carabinieri indagano per risalire all’ identità degli aggressori.