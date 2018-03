Mirabella, incidente auto contro auto: 4 feriti, 1 grave|VIDEO E’ accaduto lungo la statale 90. In ospedale anche una giovane coppia. Decisivi i soccorsi.

di Andrea Fantucchio e Gianni Vigoroso

E' di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio del violento incidente stradale che si è verificato poco dopo le 13.00, in via Corpo di Cristo, lungo la statale 90, nel territorio di Mirabella Eclano. E precisamente nella frazione Pianopantano purtroppo già tristemente nota per i sinistri stradali sopratutto quando, come questa mattina, l’asfalto è stato reso scivoloso dalla pioggia. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video - a fine articolo tutte le foto)

Coinvolte nell’incidente una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano due donne, e una Lancia Y con a bordo una coppia di fidanzati del posto. Ad avere la peggio proprio il ragazzo che era al volante della vettura: le sue condizioni sono apparse piuttosto serie.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute tre ambulanze allertate dalla centrale operativa del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e i carabinieri. A causa del violento impatto la parte anteriore di una delle vetture si è accartocciata. Preziosissimo l'intervento di un giovane vigile del fuoco, fuori servizio e di qualche residente. I feriti sono stati subito affidati al personale medico. Si è temuto il peggio per la Fiat punto, che ha rischiato di prendere fuoco.

I mezzi di soccorso sono ripartiti a tutta velocità in direzione Ariano Irpino verso il pronto soccorso dell’ospedale Sant'Ottone Frangipane. Qui i feriti sono stati affidati ai medici della struttura ospedaliera di via Maddalena.

A ricostruire la dinamica dell'incidente, i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano agli ordini del capitano Domenico Signa. Toccherà ai militari dell'arma stabilire eventuali responsabilità. Anche se, stando alla prima ricostruzione, proprio il manto stradale reso assai viscido da un violento acquazzone potrebbe aver contribuito a far sbandare una delle vetture lungo l'insidiosissima arteria.