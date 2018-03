Pratola Serra, sequestrata discarica abusiva: le foto Intervento dell'amministrazione Aufiero, affiancata da vigili e carabinieri della stazione locale.

di AnFan

Sequestrata una discarica abusiva a Pratola Serra. Ieri pomeriggio l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Emanuele Aufiero, è intervenuta nell’area Pip al di sotto dell’ex Cartiera. Dove in sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati, tra i quali mobili, elettrodomestici e rifiuti speciali come un filtro d’aria ed un filtro d'olio per veicoli, oltre a diversi contenitori vuoti di oli per motori. (A fine articolo le foto)

E' così partita la chiamata all’ufficio di polizia Municipale e al maresciallo dei carabinieri della stazione di Pratola Serra che hanno sequestrato l'area, poi affidata in custodia allo stesso sindaco. Oltre a documenti intestati a diverse persone quali bollette, cartelle esattoriali e polizze assicurative.

“Ci dispiace che nel 2018, con un servizio di raccolta rifiuti porta a porta che permette di smaltirne tutte le tipologie, non ci sia ancora in alcuni cittadini la cultura del rispetto dell’ambiente”, commenta il primo cittadino, Emanuele Aufiero. “I responsabili saranno puniti con multe e sanzioni in quanto l’abbandono di rifiuti, oltre che un gesto di grande inciviltà, è un atto punibile per legge. Come Amministrazione continueremo a vigilare sul territorio al fine di evitare l’abbandono illecito di rifiuti, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. E’ già in fase avanzata il progetto di videosorveglianza che interesserà tutto il territorio comunale, il quale ci permetterà di monitorare anche questo tipo di fenomeni. Invitiamo, infine, tutti i cittadini a segnalare questi comportamenti scorretti al fine di impedirli”,