Montefalcione, lavori campo sportivo: denunciato imprenditore Lavoro nero: l'esito dei controlli dei carabinieri della stazione locale.

di AnFan

E' di una denuncia il bilancio dei controlli dei carabinieri della stazione di Montefalcione. Nel mirino degli investigatori l'amministratore dell'impresa che si occupa dei lavori di manutenzione del campo sportivo . Per i carabinieri l'indagato avrebbe impiegato quattro operai senza regolare assunzione. L'attività è stata sospesa perché violava la normativa in materia. Legge che prevede la sospensione dell'esercizio se si impiega oltre il venti per cento di lavoratori non contrattualizzati. E' stata elevata una sanzione superiore ai 23mila euro. Nell'ispezione i carabinieri sono stati affiancati dagli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino.