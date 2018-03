Mugnano, abusi edilizi: una denuncia L'esito dell'operazione dei carabinieri forestali della stazione di Monteforte Irpino.

di AnFan

E’ di una denuncia l’esito dei controlli dei carabinieri forestali di Monteforte Irpino. I militari hanno evidenziato alcune violazioni urbanistiche in un fondo di Mugnano del Cardinale. Nello specifico hanno rilevato la realizzazione di opere di sbancamento ed edificazione di manufatti in cemento, in assenza dei permessi a costruire. Le opere in questione non rispettano - secondo gli investigatori - la distanza prevista dal torrente Sciminaro, corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche. Così oltre alla denuncia per il titolare del terreno è scattato il sequestro delle costruzioni ritenute illegittime.