Droga: finisce in carcere un ventenne di Grottaminarda

Spaccio di droga in Valle Ufita, arrestato un ventenne di Grottaminarda, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Benevento.

I fatti risalgono al mese di febbraio dello scorso anno. In quella circostanza i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ariano Irpino, guidati dal capitano Andrea Marchese, avevano tratto in arresto tre giovani nello stesso comune ufitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Erano stati fermati durante un servizio di controllo e trovati in possesso circa 50 grammi di cocaina nonché di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi.

I carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento per l’espiazione della pena detentiva di 5 anni e mezzo, emesso dall’autorità giudiziaria nei confronti del ventenne che è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Ariano Irpino.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Redazione Av