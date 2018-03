Montoro, serra di marijuana in casa: 35enne nei guai| FOTO L'operazione dei carabinieri della stazione di Montoro Inferiore.

di Andrea Fantucchio

Aveva una serra di marijuana in camera. Con tanto di luce irradiante e sistema di areazione: per far crescere al meglio le piante. Insomma: tutto era stato studiato nei dettagli. Fino a quell'ispezione che gli è costata cara: una denuncia per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. A finire nel “mirino” dei carabinieri di Montoro Inferiore un 35enne del posto. (A fine articolo le foto dell'operazione)

L'operazione

I militari, agli ordini di Raffaele Fresa e Salvatore De Maio, erano da tempo sulle tracce dell'indagato. Sospettavano si trattasse di un consumatore abituale di sostanze stupefacenti. Così è scattata la perquisizione. I carabinieri hanno subito avvertito l'odore pungente della marijuana che impregnava l'intero immobile. Sono state passate al setaccio tutte le camere dell'appartamento. I carabinieri non hanno lasciato nulla al caso. Colpiti anche dall'atteggiamento preoccupato del 35enne. Hanno scoperto la serra domestica: una struttura di alluminio telata, alta oltre due metri, con all'interno due vasi con piante di marijuana. La serra era dotata di aereazione esterna, ventilazione ed illuminazione dedicata. Con una particolare lampada irradiante per stimolare il ciclo vegetativo delle piante.

Il sequestro

I carabinieri hanno rinvenuto diverse infiorescenze di cannabis essiccata e tritata, qualche grammo di hashish nonché del fertilizzante. Ai quali si aggiungono oggetti abitualmente utilizzati dai consumatori di marijuana: fra i quali otto grinder e un piccolo essiccatoio artigianale.

I precedenti

Nel 2012 i carabinieri di Montoro Inferiore avevano sequestrato oltre una tonnellata di stupefacente. Un'operazione arrivata al termine di giorni e giorni di appostamenti. Avevano scoperto una vasta piantagione di canapa indiana nella frazione di San Felice e sequestrato oltre 490 piante.