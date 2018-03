Lioni, deposito incontrollato di rifiuti: una denuncia L'ispezione è stata condotta dai carabinieri di Lioni.

di AnFan

Operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti. Nel mirino dei carabinieri di Lioni, coordinati dai colleghi di Sant’Angelo dei Lombardi, il titolare di un capannone industriale nel comune altirpino. L’uomo è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti e assenza di autorizzazione per emissioni in atmosfera. La costruzione era adibita a deposito e officina di mezzi agricoli. L'indagine è stata supervisionata dal comandante, Ugo Mancini.