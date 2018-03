Grottaminarda, droga e bilancini in garage: arrestato ventenne Ispezionato anche un istituto scolastico di Ariano. Controlli antidroga dei carabinieri.

di Andrea Fantucchio

Droga in garage. E’ finito in manette un 20enne di Grottaminarda, già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo ora si trova di domiciliari. Presto dovrà comparire di fronte al gip del tribunale di Benvento. In quella sede, se non si avvarrà della facoltà di rimanere in silenzio, avrà l’occasione di chiarire la propria posizione. Poi toccherà al giudice decidere se rimuovere, attenuare o confermare la misura cautelare.

L’ispezione rientra in una seria di controlli realizzati fra la Città del Tricolle e Grottaminarda dai carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. I militari, agli ordini del capitano Andrea Marchese, hanno ispezionato ville e strutture pubbliche. Nel mirino dei militari un liceo e un pullman in Piazza Mazzini ad Ariano. Entrambi i controlli hanno dato esito negativo. Le ispezioni si sono avvalse del supporto dell’unità cinofila di Sarno. I cani antidroga hanno “passato a setaccio” aule e laboratori scolastici.

Controlli anche a Grottaminarda. I carabinieri hanno ispezionato l’abitazione del 20enne del quale vi abbiamo parlato. Il ragazzo ha consegnato loro una bustina con un grammo di hashish. Poi li ha “sfidati” a trovare dell’altra droga. Un atteggiamento che ha finito per insospettire ulteriormente i carabinieri. Così è seguita la perquisizione in garage. Dove, in un mobile, sono stati rinvenuti circa cento grammi di marijuana e due bilancini di precisione. Oltre ad altro materiale abitualmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il materiale e la droga sono stati sequestrati. L'indagato è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.