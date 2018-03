Grotta, fermato con attrezzi da scasso: denunciato 35enne L'uomo di Sturno, fermato dai carabinieri di Ariano, era già noto per reati contro il patrimonio.

di AnFan

Fermato con addosso diversi attrezzi da scasso poi sequestrati. E’ scattata la denuncia a per un 35enne Sturno. I carabinieri della compagnia di Ariano avevano notato un auto sospetta nei pressi di un complesso residenziale di Grottaminarda. Gli accertamenti sulla targa hanno rivelato che apparteneva al 35enne già noto per reati contro il patrimonio. Il sospettato, fermato nelle campagne circostanti, ha spiegato di aver proceduto a piedi perché l’auto era rotta. Dichiarazione che si è rivelata falsa. E’ stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.