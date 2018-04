Montoro, chiesa svaligiata: ladri rubano 3500 euro Presa di mira la parrocchia di Santa Maria Zita. Indagano i carabinieri.

di Andrea Fantucchio

Furto in chiesa da oltre 3500 euro. Nel mirino dei ladri la parrocchia di Santa Maria Zita di Montoro. I malviventi per gli investigatori hanno infranto un vetro e si sono introdotti nell’edificio. Poi è stata forzata la cassaforte della parrocchia. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione locale coordinati dai colleghi della compagnia di Baiano. Saranno ascoltate diverse persone per capire se siano stati visti profili sospetti in zona. Poi saranno visionate le immagini raccolte dai servizio di telecamere posti nelle strade a ridosso dell’accaduto. Attenzione puntata sui soggetti del posto già noti per reati contro il patrimonio. I ladri probabilmente conoscevano bene il posto è la cifra custodita in chiesa,