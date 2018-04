Mirabella, indagine sui depuratori: denunciato imprenditore Inchiesta dei carabinieri forestali. Nel "mirino" due depuratori.

di Andrea Fantucchio

Depurazione nel mirino dei carabinieri. E' stato denunciato, dai militari forestali di Mirabella Eclano, l'amministratore della società che aveva avuto in gestione l'impianto del Comune di Mirabella Eclano. L'indagine si riferisce al 2014: quando i carabinieri hanno accertato l'inattività di due depuratori comunali, presentavano i letti di essiccazione dei fanghi di depurazione colmi e saturi.

Dalle successivi accertamenti è venuto fuori che quei fanghi non risultavano smaltiti correttamente. Un'altra operazione simile era arrivata a metà marzo. A Montefalcione erano finite all'attenzione degli investigatori le tre società che avevano gestito un depuratore comunale. Tutto era nato da segnalazioni dei cittadini che si lamentavano per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Un'ispezione aveva accertato uno sversamento di oltre 70 metri cubi di fanghi di depurazione in una vecchia vasca.