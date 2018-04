Montoro: ladro ruba 3570 euro dalla chiesa, poi li restituisce Epilogo inaspettato. Ecco dove hanno ritrovato i soldi rubati dalla chiesa di Santa Maria a Zita.

di Andrea Fantucchio

Un epilogo inaspettato. Il ladro che aveva svaligiato la cassaforte della chiesa di Santa Maria a Zita, a Figlioli frazione di Montoro, ha restituito i soldi rubati. Sono stati ritrovati nell'auto del parroco parcheggiata davanti alla chiesa. L'autore del gesto, approfittando dei finestrini aperti, avrebbe fatto scivolare all'interno della vettura una busta coi soldi. Non mancava neanche un centesimo dei 3570 euro rubati. Una notizia che si è velocemente diffusa in paese. Che il ladro abbia avuto una redenzione? Probabilmente non lo sapremo mai. I carabinieri della compagnia di Baiano, agli ordini del comandante Candura, erano sulle tracce: Forse l'autore del gesto, immaginando conseguenze peggiori, ha deciso di rimediare prima che fosse troppo tardi.