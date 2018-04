Pratola Serra, sbanda e si ribalta: paura sulla Statale Intervento dei caschi rossi

I Vigili del Fuoco di Avellino nel tardo pomeriggil, intorno alle ore 18.25, sono intervenuti nel comune di Pratola Serra, sulla Strada Statale 371, per un incidente stradale. Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura. Alla guida una donna, che dopo aver perso il controllo del veicolo ha improvvisamente sbandato ribaltandosi. La donna è rimasta ferita ed è stata trasportata dai sanitari del 118 presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. La vittima del sinistro è stata subito medicata e sottoposta ad accertamenti presso il pronto soccorso di contrada Amoretta. Per la rimozione del veicolo si è reso necessario l'intervento dell'autogrù. Rallentamenti alla circolazione stradale durante le operazioni di soccorso. Molti disagi per gli automobilisti in transito si sono verificati fino a sera.

Siep