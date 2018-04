Pitbull scavalcano la recinzione e sbranano una cagnetta Il proprietario dei 2 pitbull, che hanno ucciso l'animale, è stato denunciato per omessa custodia.

di Andrea Fantucchio

Ha raccontato ai carabinieri come la sua cagnetta, Rosetta, fosse stata uccisa da due pitbull che avrebbero scavalcato la recinzione dell'abitazione per poi azzannare l'animale. Il proprietario dei due cani – dopo gli accertamenti del dipartimento di prevenzione veterinario di Avellino – è stato denunciato dai militari di Montoro Inferiore, agli ordini di Raffaele Fresa e Salvatore De Maio. Gli viene contestata l'omessa custodia e il malgoverno di animali, entrambi sarebbero sprovvisti di microchip. Oltre a una sanzione amministrativa. I due pitbull sono stati sottoposti a sequestro sanitario e affidati a un canile municipale della zona: dopo dieci giorni il proprietario potrà ritirarli dopo aver realizzato un'idonea struttura per detenerli.