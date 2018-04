Mugnano. Rapina, fuga in auto e incidente: in tre a processo Sono stati rinviati a giudizio i tre imputati accusati di una rapina eseguita nell'aprile 2017.

di Andrea Fantucchio

Sono stati rinviati a giudizio i tre imputati per rapina e lesioni accusati di aver rubato un motore per pompare acqua da un'auto parcheggiata lungo la strada statale 7 bis, non distante dal fondo agricolo del denunciante a Mugnano del Cardinale. La vicenda risale all'aprile del 2017.

Dovranno perciò andare a processo il 35enne S.R., il 37enne C.T. e il 47enne P.N., tutti di Avella. Difesi dagli avvocati Antonio Falconieri, Maria Luce Amelio e Francesco Pecchia. Secondo l'accusa i tre, dopo essere stati scoperti dal proprietario dell'auto, sarebbero fuggiti a bordo della loro Peugeot nera inseguiti dall'uomo. Quasi raggiunti avrebbero poi eseguito una sterzata che ha provocato un incidente, nel quale la persona offesa ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. La difesa è pronta a dimostrare diverse incongruenze emerse in fase di indagine e così provare smentire l'accusa a carico degli imputati.