Auto precipita nel dirupo: 62enne ricoverato in ospedale Carife. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco.

di Anfan

Era precipitato in un dirupo, i vigili del fuoco lo hanno salvato. Paura per un 62enne di Carife che, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito fuori strada finendo nel dirupo. I fatti sono avvenuti nel comune di residenza dell’uomo in Contrada Pineta. A tirarlo fuori dal veicolo, nel quale era rimasto incastrato, i vigili del fuoco del SAF (speleo-alpino-fluviali). Il 62enne è stato ricoverato all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, la sua auto trasportata al vicino deposito giudiziario.