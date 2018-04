Veleni nella Solofrana: arrivano i carabinieri|VIDEO La segnalazione dei cittadini e poi l'arrivo dei militari. Indagine in corso. Le immagini.

di Andrea Fantucchio

Veleni nel torrente Solofrana. A lanciare l’allarme i residenti del posto, in particolare Fabio Orvieto che già in passato si è resto protagonista di denunce clamorose. In un video – postato su Facebook – viene ripresa l’acqua che si colora di schiuma bianca. Prima dell’arrivo dei carabinieri di Solofra. Gli scarichi si registrano fra Montoro e Solofra. Il controllo dei militari è stato eseguito ieri poco dopo le 19.30. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video)

La situazione verrà comunicato ora ai tecnici Arpac per eseguire tutti i rilievi necessari per eseguire delle campionature delle acque. Per i cittadini si tratta di scarichi illeciti provenienti da qualche attività nella zona. Tutti hanno ancora negli occhi quanto accaduto negli anni precedenti.In passato in più occasioni l’acqua ha cambiato colore a causa degli sversamenti abusivi dei quali non si conosceva l’origine, con conseguente morie della fauna.

Fabio nel video invita i cittadini "a non arrendersi e a fare ferma opposizione a situazioni simili".