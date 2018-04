Mercogliano, paga con 100 euro caffè e amaro: barista truffata Rendezo moi: un nuovo tipo di truffa che non ha "risparmiato" neppure l'Irpinia.

di AnFan

Per la barista ha pagato un caffè e un amaro con cento euro poi ha incassato il resto, quindi ha pagato con una banconota da cinquanta euro andando via. E' stato così denunciato per truffa un 35enne di Forino. I fatti denunciati sarebbero avvenuti in un bar di Mercogliano e sono stati scoperti dai carabinieri della stazione locale. Il tipo di truffa che denunciato, ribattezzato Rendez moi, conta già centinaia di vittime. Ed è stata oggetto di un servizio del programma d'inchiesta Mediaset “Le Iene”. Alla base della riuscita della truffa c'è proprio la capacità dell'autore di confondere la vittima, pochi attimi che possono costare molto caro. Soprattutto in luoghi particolarmente affollati dove c'è un continuo ricambio di clientela. Stavolta non è andata così.