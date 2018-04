Piove nell'ospedale Moscati di Avellino: il video Pioggia nei vani destinati agli uffici amministrativi. Pavimenti allagati. Le immagini

di Andrea Fantucchio

Un video che mostra come il maltempo non abbia risparmiato neanche gli uffici amministrativi dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Cinque secondi che ripredono, in modo eloquente, la situazione dopo l’ondata di mal tempo di oggi pomeriggio: pavimento allagato e acqua che cade dal soffitto. Si tratta della palazzina dove si trovano, fra le altre cose, gli uffici del protocollo e dove spesso si radunano gli studenti di scienze infermieristiche. Nessun caso di infiltrazione invece nei reparti dell’ospedale. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video)

Nel tardo pomeriggio gli addetti alla manutenzione sono già intervenuti così da risolvere il problema delle infiltrazioni. E già da domani dovrebbero esserci ulteriori controlli per evitare che una situazione simile possa ripetersi.

Pioggia, grandine e nubifragi hanno colpito il capoluogo e diversi comuni della provincia. A Venticano i danni maggiori: il fiume ha inondato diverse zone del paese (Leggi l'approfondimento).

Ad Avellino i disagi maggiori si sono registrati in contrada Amoretta e a Picarelli dove si sono convogliati pioggia e detriti. Diversi i problemi anche per la viabilità: strade allagate anche a Salza Irpina, Manocalzati, Atripalda, e molti altri comuni dell’hinterland così come nella zona industriale.

Maltempo annunciato dal mateo ma che nessuno si aspettava con questa intensità. Soprattutto non era attesa la grandine che ha sorpreso tanto irpini nel primo pomeriggio di oggi. Anche a causa delle raffiche di vento, ad Avellino alcuni sistemi di deflusso sono saltati e le strade sono diventate fiumi che hanno trascinato a valle polveri, detriti e corpuscoli. In diverse zone sono anche saltati i tombini.

A causa delle abbondanti piogge, a Teora, ha ceduto un ponte di circa 20 metri, interrompendo la continuità della strada. Nessun ferito. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per monitorare l'accaduto ed evitare ulteriori incidenti.