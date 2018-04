Mirabella e dintorni: atti osceni, alcol e droga. Tre denunce L'esito dei controlli dei carabinieri della compagnia affiancati dalle stazioni locali.

di AnFan

E' di tre denunce e due segnalazioni l'esito dei controlli dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano affiancati dai colleghi delle stazioni di Montefalcione e Pratola Serra. La lista dei denunciati si apre con un 55enne di Montefalcione fermato mentre bruciava un cumulo di rifiuti nel suo terreno; e continua con un anziano dello stesso comune accusato di atti osceni in luogo pubblico che sarebbero stati compiuti alla presenza di una giovane donne e di due minorenni; la lista si chiude con un 32enne di Pratola Serra, di origine romena, denunciato per aver provato un incidente mentre era al volante in stato di ebbrezza: la patente gli è stata ritirata. Segnalati alla Prefettura un trentenne di Grottolella e un quarantenne di Fontanarosa, trovati rispettivamente con addosso modiche quantità di cocaina e marijuana.