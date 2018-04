Mugnano, opere abusive: una denuncia E' stato denunciato il proprietario di un fondo nel quale sarebbero state rinvenute opere abusive.

di AnFan

Vincoli paesaggistici nel mirino dell'Arma. E' stato denunciato il proprietario di fondo di Mugnano del Cardinale, dopo un controllo dei carabinieri della stazione forestale di Monteforte Irpino affiancati dal personale dell'ufficio tecnico comunale. I militari hanno riscontrato la presunta realizzazione abusiva di un deposito per materiali edili ed automezzi dalle dimensioni di circa 4.500 quadrati; nel mirino anche uno scavo di sbancamento con la realizzazione di tre terrazzamenti accessibili da una rampa di circa 5 metri di larghezza.

Durante la stessa ispezione, nel piazzale, sono stati rinvenuti degli scarti edili: moduli per le impalcature, tubi per il convogliamento di calcinacci, mattoni, pozzetti, tubi per impianti fognari, cartelli per la segnaletica stradale. Nelle vicinanze erano parcheggiate tre betoniere, un autocarro e vari box di cantiere e cassoni scarrabili per il trasporto di materiale edile. Per i carabinieri le opere sarebbero realizzate illegittimamente perché avrebbero violato la distanza imposta dal torrente Sciminaro, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche.