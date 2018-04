Lauro, scavalca recinzione per bruciare l'auto di un medico A fermare il 38enne i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano.

di Andrea Fantucchio

Stavano eseguendo un pattugliamento quando lo hanno visto. L'uomo, con il volto coperto da un sacco di plastica di colore nero, tentava di scavalcare la recinzione di un'abitazione privata. Dove abita un noto medico di Lauro. Ne è nato un inseguimento che non è passato inosservato ai vicini: i carabinieri dell'Aliquota radiomobile di Baiano, agli ordini del comandante Gianluca Candura, "erano alle calcagna" del sospettato mascherato. Una corsa breve, a onor del vero, terminata pochi metri più in là. L'indagato aveva addosso un accendino e un pezzo di plastica bruciato che era compatibile con quello trovato incastrato nel parafango dell'auto parcheggiata nel giardino del professionista. In caserma l'uomo è stato identificato: si tratta di un 38enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. E' stato denunciato per violazione di domicilio e danneggiamento a seguito di incendio.