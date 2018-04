Grotta, cuffie a prezzo stracciato ma è una truffa: denunciato I carabinieri sono risaliti a un 30enne del napoletano accusato di aver truffato un giovane.

di AnFan

Un paio di cuffie per iphone a prezzo stracciato, ma era una truffa: lo ha raccontato un giovane di Grottaminarda ai carabinieri della stazione locale, facendo scattare l'indagine. Il ragazzo ha spiegato di aver visto l'annuncio su un noto sito di compravendita e di aver versato la somma richiesta – con una carta prepagata – per bloccare “l'affare”, senza mai ricevere la merce. I militari sono risaliti a un trentenne del napoletano denunciato per truffa.