Grottaminarda, arsenale in casa: un arresto L'operazione firmata dai carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. Ai domiciliari un 33enne.

di AnFan

Un piccolo arsenale in casa che è costato l'arresto a un 33enne di Grottaminarda. Durante una perquisizione domiciliare e in un casolare attiguo all'abitazione dell'indagato, i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino hanno sequestrato una pistola di fabbricazione artigianale, tre canne per fucile, circa duecento cartucce da caccia, una calciatura di fucile modificata per sparare ad avancarica. L'ispezione è stata eseguita con l'ausilio dell'unità cinofila di Sarno. Il 33enne è finito ai domiciliari.